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В Коми поймали 18-летнего юношу, который исписывал здания адресами наркошопов

В Коми поймали 18-летнего юношу, который исписывал здания адресами наркошопов Фото из архива "Про Города"

В Воркуте поймали 18-летнего вандала, который оставлял на зданиях города адреса наркошопов. Об этом пишет “БНК”.

В полицию Воркуты пожаловались неравнодушные горожане. Их обеспокоил неизвестный парень, который ночью исписывал здания адресами наркошопов.

Полиция смогла поймать вандала с поличным. Как выяснилось, юноше платили за такую рекламу. Его привлекли к административной ответственности.

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