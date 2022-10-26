В Сыктывкаре пьяная женщина оттаскала за волосы официантку

В Сыктывкаре женщина оттаскала за волосы официантку в одном из баров города. Для того, чтобы успокоить буйную горожанку пришлось вызвать росгвардейцев.

Сотрудники спецслужб выехали по сигналу “тревога” в один из баров Сыктывкара на улице Куратова. Выяснилось, что одна из посетительниц алкомаркета будучи в нетрезвом состоянии вела себя агрессивно и нарушала общественный порядок. Женщина 1996 года рождения напала на официантку и оттаскала ее за волосы. В итоге сыктывкару задержали и доставили в отдел полиции.