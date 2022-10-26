В Коми придут 20-градусные морозы

С 27 по 31 октября в республике ожидается мокрый снег, метели и снегопады. Об этом пишет “Комиинформ” с ссылкой на ЦГМС.
До конца октября 2022 года в Коми будет прохладная погода от -1…- 6 С ночью, и от +2 …- 3 С днем. На севере Коми температура ночью упадет до -15 С, а днем будет -5…-12 С.
В ноябре температура будет выше нормы на пару градусов. На северо-восточной части республики ожидаются морозы до - 22 С, на юго-западе до - 7 С. На большей части Республики Коми температура упадет до - 14 С.
Метеорологи сообщают, что температура зимой ожидается около нормы.
Из-за теплой погоды в Коми ледостав будет позже на 4-9 дней. В Печоре лед образуется в промежутке с 25 по 29 октября, на юге Вычегодского и Мезенского бассейнов — 29 по 5 ноября.