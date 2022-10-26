В Коми придут 20-градусные морозы

С 27 по 31 октября в республике ожидается мокрый снег, метели и снегопады. Об этом пишет “Комиинформ” с ссылкой на ЦГМС.

До конца октября 2022 года в Коми будет прохладная погода от -1…- 6 С ночью, и от +2 …- 3 С днем. На севере Коми температура ночью упадет до -15 С, а днем будет -5…-12 С.