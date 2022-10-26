В Коми инспекторы Минприроды поймали браконьеров

Минприроды Коми совместно с Центром по особо охраняемыс природным территориям провели рейд в заказнике “Вымский”. Инспекторам удалось поймать браконьеров. Об этом пишет “Комиинформ”.

В октября 2022 года в Княжпогостском районе, где расположен заказник, во время патруля инспекторы выявили нарушения правил рыболовства и охоты. У браконьеров конфисковали три охотничьих ружья и спиннинги. Им грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей. На еще одного нарушителя проводится административное расследование.