Сбер запустил вклад «Новые возможности» в юанях и рублях

Клиенты Сбера, которые хранят деньги в долларах, теперь могут конвертировать их в российские рубли или китайские юани с помощью вклада «Новые возможности».

Чтобы открыть этот депозит, клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше $5000 на конец дня 13 октября.

Открыть вклад «Новые возможности» можно в СберБанк Онлайн, а также в отделении банка.

Срок вклада — 3,6 или 12 месяцев. Ставка в рублях зависит от суммы и срока — от 7,35 до 7,44% годовых. В юанях она одинаковая — 0,2% годовых. Проценты начисляются ежемесячно.

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей или 7 тыс. юаней, максимальная — не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически — по курсу на дату открытия вклада.