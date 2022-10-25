Минприроды Коми подготовил ряд документов для контроля регоператора в сфере обращения с ТК

Минприроды Коми разработало реформы, с помощью которых можно будет контролировать деятельность регоператора в сфере обращения с ТКО.
1 августа 2022 года Минприроды Коми стал уполномоченным органом исполнительной власти в республике в области обращения с ТКО. В связи с этим проанализировали сферу обращения с ТКО.
После того, как ввели реформу, в сфере обращения с ТКО не был осуществлен ни один проект, вина в этом в том числе и на регоператоре по обращению с отходами.
Для решения этой проблемы Минприроды Коми сотрудничает с “Российским экологическим оператором”. На стадии утверждения находится дорожная карта по реализации инвестиционных проектов по созданию объектов в сфере обращения с ТКО в регионе на 2022 – 2024 годы. Это позволит региону достичь показателей нацпроекта "Экология" в сфере обращения с ТКО.
Эти постановления примут в ближайшее время.