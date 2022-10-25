Минприроды Коми подготовил ряд документов для контроля регоператора в сфере обращения с ТК

Минприроды Коми разработало реформы, с помощью которых можно будет контролировать деятельность регоператора в сфере обращения с ТКО.

1 августа 2022 года Минприроды Коми стал уполномоченным органом исполнительной власти в республике в области обращения с ТКО. В связи с этим проанализировали сферу обращения с ТКО.