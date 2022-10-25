С начала года вкладчики Сбера в Республике Коми получили в три раза больше прибыли

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С января по сентябрь 2022 года Северо-Западный банк Сбербанка выплатил своим вкладчикам 54 млрд рублей процентного дохода. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: «Коми отделение входит в число лидеров Северо-Запада по объему выплаты процентного дохода вкладчикам: 3 млрд рублей за девять месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выплаты увеличился в 3 раза».

Рост интереса к вкладам Сбера объясняется, прежде всего, выгодными условиями и разнообразием предложений банка. В банке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений.

Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. А при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.

Также у жителей Северо-Запада растёт популярность вложения денежных средств в обезличенные металлические счета (ОМС). С января по сентябрь 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка приобрели ОМС на сумму 2 млрд рублей . Это в два раза больше , чем за этот же период годом ранее. Наибольшим спросом традиционно пользуется золото.