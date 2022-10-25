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Сбер стал чаще выдавать ипотеку на частные дома, которые люди строят самостоятельно

Сбер стал чаще выдавать ипотеку на частные дома, которые люди строят самостоятельно Фото Sber

Аналитики Домклик изучили тренды ипотеки Сбера на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В первом полугодии 2022 года доля ИЖС, которое ведётся своими силами, упала. Это было связано с распространением госпрограмм, обязывающих привлекать подрядчика в ИЖС. Однако с июля по сентябрь доля самостоятельного строительства в общем объёме ИЖС-ипотеки в Сбере увеличилась до 35%. Эксперты Домклик объясняют такую тенденцию запуском программы «Господдержка своими силами», которая действует до конца года.

Всего в третьем квартале желающие построить собственный дом оформили в Сбере 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей. Это больше, чем за первые шесть месяцев года (6,5 тыс. ипотек на 26,95 млрд рублей) и за весь 2021 год (8 тыс. кредитов на 24,3 млрд рублей). Стремительному росту способствовали низкие ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «ИТ-Ипотека» и «Господдержка». В сентябре по ним было выдано 97% всей ИЖС-ипотеки в Сбере.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Доля ипотеки на ИЖС в общем объёме ипотечных выдач банка составила около 5% в сентябре, что в 5 раз больше, чем в сентябре прошлого года. Это говорит о том, что наши предложения надёжны и выгодны. Мы и дальше будем делать всё возможное, чтобы повысить доступность строительства и покупки частного дома. Важно, что наши программы не только выгодны, но и доступны широкому кругу клиентов с самыми разнообразными потребностями и пожеланиями».

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер всегда стремится предложить своим клиентам самые актуальные предложения. Так, например, в августе был снижен минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС по госпрограммам с 30 до 20% от стоимости жилья».

Такие условия действуют для тех, кто берёт кредит без подтверждения дохода всего по двум документам (паспорт и второй документ, удостоверяющий личность). Если заёмщик подтвердил доход, взнос снижается до 15%.

Базовая ставка по программе «Строительство дома» — от 10,4% годовых. По льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» — от 6,3%, 5,3% и 1,5% годовых соответственно.

Подобрать оптимальную программу и оформить ипотеку для строительства собственного дома можно онлайн на сайте Домклик.

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