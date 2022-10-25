Роскачество назвало торговые марки фаршей, которые напичканы антибиотиками

Специалисты Роскачества назвали торговую марку фарша, которую лучше обходить стороной в магазинах. Об этом пишет sportkp.ru.
Эксперты проверили несколько десятков торговых марок. Среди них удалось найти и те, которые абсолютно устроили специалистов. Речь идет о фарше под брендами "Хороший вкус", "Окраина" и "Мироторг". Их можно брать абсолютно беспрепятственно.
А вот фарш торговой марки "Ариант" эксперты не рекомендуют брать ни при каких обстоятельствах. Мало того, что сырье оказалось несвежим, так еще мясной продукт был напичкан антибиотиками.
"В фарше не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов в количествах, опасных для здоровья. Но в нем был обнаружен антибиотик группы фторхинолов в количестве, превышающем допустимое техническим регламентом", - говорится на сайте ведомства.