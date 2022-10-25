Роскачество назвало торговые марки фаршей, которые напичканы антибиотиками

Специалисты Роскачества назвали торговую марку фарша, которую лучше обходить стороной в магазинах. Об этом пишет sportkp.ru.

Эксперты проверили несколько десятков торговых марок. Среди них удалось найти и те, которые абсолютно устроили специалистов. Речь идет о фарше под брендами "Хороший вкус", "Окраина" и "Мироторг". Их можно брать абсолютно беспрепятственно.

А вот фарш торговой марки "Ариант" эксперты не рекомендуют брать ни при каких обстоятельствах. Мало того, что сырье оказалось несвежим, так еще мясной продукт был напичкан антибиотиками.