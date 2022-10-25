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Фрагменты ракеты "Союз-2" могут упасть сразу в трех районах Коми

Фрагменты ракеты "Союз-2" могут упасть сразу в трех районах КомиФото пресс-службы администрации Княжпогостского района

Фрагменты ракеты “Союз-2” упадут в трех районах Коми. Об этом пишет “Комионлайн”.

Запуск ракеты планируется 2 ноября с космодрома “Плесецк”.

Отделяющиеся части ракеты упадут в следующие районы: “Вашка” Удорский район, “Железнодорожный” Княжпогостский и Корткеросский районы. Эти района на период пуска ракеты будут временно опасными.

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