Эксперт рассказала, когда стоит брать отпуск в 2023 году

Эксперт заявила, что самыми неблагоприятными месяцами будут январь и февраль.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса “Работа.ру” Юлия Санина, рассказала, когда выгоднее всего идти в отпуск в 2023 году, сообщает “PRIMPRESS”.

Она объяснила, что основой для расчетов “выгодного” отпуска служит годовой производственный календарь. Если знать все официальные праздники, рабочие и нерабочие дни в году, можно в среднем подсчитать, когда выгоднее всего отдыхать работнику, который выполняет свои обязанности 40 часов в неделю и получает оклад. Если упрощенно – чем меньше рабочих дней в месяце, тем менее выгодно брать отпуск. Так, например, сотрудники стараются не отдыхать в январе и мае, так как традиционно в эти периоды много выходных дней из-за праздников.

В 2023 году больше всего рабочих дней будет в августе – 23, в марте и октябре – по 22 дня. Исходя из этого, именно в эти периоды потери в доходах из-за отпуска не произойдет или она будет минимальна.

Самыми неблагоприятными с финансовой точки зрения месяцами для отпуска в 2023 году будут январь и февраль. В первом месяце года всего 17 рабочих дней, а во втором – 18.

Работодатель не имеет права снижать зарплату в месяце, где много выходных дней.

“Иными словами, если у вас оклад 60 тыс. рублей, вы получите их по итогу любого месяца, однако из-за количества нерабочих дней стоимость одного рабочего дня увеличивается. Поэтому, если взять отпуск в невыгодный месяц, стоимость отработанного дня будет выше, чем такой же день по среднему заработку, а именно средний заработок учитывается при расчете отпускных. Поэтому разница в доходах будет существенная”, – пояснила Санина в беседе с “Известиями”.

К слову, иногда сотрудники сталкиваются с отказом работодателя отпустить его отдыхать в указанные даты, так как этот период является максимально удобным для работника и совсем неудобным для компании. Однако законом предусмотрены категории граждан, которым нельзя отказывать в заявленном ими отдыхе. К ним относятся женщины, желающие уйти в отпуск перед декретом, а также мужчины, если им нужны свободные дни в период родов жены.