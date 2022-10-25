В Ижемском районе отменили режим ЧС, который ввели из-за безобразной дороги

В Ижемском районе отменили режим чрезвычайной ситуации. Ранее его ввели из-за неудовлетворительной грунтовой дороги. Об этом сообщает “Комиинформ”.

24 октября в администрации Ижемского района прошло внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуация. Как выяснилось, подрядчик провел ремонтные работы на дорожном участке.