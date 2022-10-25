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Бюджет Коми на 2023 год будет гораздо меньше планируемых расходов

Бюджет Коми на 2023 год будет гораздо меньше планируемых расходовФото из архива портала "Про Город Сыктывкар"

Бюджет Республики Коми в 2023 году возрастет на 10% — 80, 766 миллиардов рублей. Об этом пишет “ТАСС”.

Поступления средств в казну от налога на добычу угля увеличится в два с половиной раза — это более 900 миллионов рублей, а налог на эксплуатацию леса вырастет на 36%.

В 2023 году главным источником доходов республики будут налоги на прибыль и имущество организаций и доходы физлиц. Они составляют около 88% доходов республиканской казны.

Налог на прибыль увеличится на 15%, на доходы физлиц — 2%, налог на имущество организаций возрастет на 15%.
Доходы от безвозмездных поступлений в бюджет могу также вырасти на 24%.

Госдолг республики на 1 января 2023 года может составить 32, 819 миллиарда рублей.

Министр финансов Коми Владимир Казаков ранее сообщал, что бюджет республики на 2023 год сформирован и составит 96, 6 миллиардов, а расходы составят 108, 8 миллиардов.

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