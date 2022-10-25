Бюджет Коми на 2023 год будет гораздо меньше планируемых расходов

Бюджет Республики Коми в 2023 году возрастет на 10% — 80, 766 миллиардов рублей. Об этом пишет “ТАСС”. Поступления средств в казну от налога на добычу угля увеличится в два с половиной раза — это более 900 миллионов рублей, а налог на эксплуатацию леса вырастет на 36%.

В 2023 году главным источником доходов республики будут налоги на прибыль и имущество организаций и доходы физлиц. Они составляют около 88% доходов республиканской казны.

Налог на прибыль увеличится на 15%, на доходы физлиц — 2%, налог на имущество организаций возрастет на 15%.

Доходы от безвозмездных поступлений в бюджет могу также вырасти на 24%.

Госдолг республики на 1 января 2023 года может составить 32, 819 миллиарда рублей.