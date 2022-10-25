ГК Просвещение: «Строительство школы в селе Выльгорт идет по графику»

В конце 2021 года было подписано концессионное соглашение между Правительством Республики Коми и ООО «Третья Концессионная Компания Просвещение» по строительству образовательного комплекса, финансирование которого осуществляет Сбербанк.

Проект единого образовательного центра в селе Выльгорт включает в себя общеобразовательный корпус на 550 мест и дошкольный корпус на 200 мест, полное оборудование мебелью, оборудованием, средствами обучения и воспитания, оборудованием для спортивных залов, специализированных классов и лабораторий, медицинских блоков. Концессионное соглашение предусматривает проведение проектирования, геодезии, строительства, оборудования и эксплуатации образовательного центра.

Алексей Шаповалов, генеральный директор ООО "Третья концессионная компания "Просвещение":

«В настоящее время завершены работы по разработке проектно-сметной документации. Документация загружена для проведения Государственной экспертизы соответствия проектной документации законодательству и требованиям безопасности».

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: