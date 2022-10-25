"Единая Россия" открыла региональные отделения в ДНР и ЛНР

Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы республики Денис Пушилин, Луганского отделения - председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

В состав руководящих органов Донецкого отделения "Единой России" вошли представители команды главы Республики в администрации региона, Народного Совета ДНР, молодёжных и патриотических объединений, отрасли культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе "Донецкая Республика", представляющего интересы жителей во всех сферах. В регионе заявления на вступление в партию подали уже более 43 тысяч человек.



В ЛНР в региональный политсовет "Единой России" вошли врио главы республики Леонид Пасечник, представители администрации региона и Народного Совета, молодёжных и ветеранских объединений, профсоюзов, общественного движения "Мир Луганщине", научного сообщества, культуры, спорта и здравоохранения. Заявление о вступление в партию подали более 22 тысяч жителей.



Как отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак, создание Донецкого отделения "Единой России" фиксирует все то, чем партия занималась на территории региона всё это время вместе с общественными движениями ДНР - помощь людям, забота о них и защита.

"Это всё то, что вошло в народную программу партии, с которой мы победили на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Всё то, чем нам с вами, всему активу Донецкого регионального отделения "Единой России" нужно будет заниматься", - отметил Андрей Турчак, выступая на первом общем собрании регионального отделения партии.

Он также выразил уверенность, что "Единая Россия" в ДНР сделает всё для развития экономики и народного хозяйства, а также интеграции в законодательство РФ.

В свою очередь, Денис Пушилин подчеркнул, что "Единая Россия" в ДНР – это профессионалы, которые с 2014 года прошли серьёзные испытания и доказали, что им по плечу любые задачи.