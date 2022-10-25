"Единая Россия" открыла региональные отделения в ДНР и ЛНР

Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы республики Денис Пушилин, Луганского отделения - председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
В состав руководящих органов Донецкого отделения "Единой России" вошли представители команды главы Республики в администрации региона, Народного Совета ДНР, молодёжных и патриотических объединений, отрасли культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе "Донецкая Республика", представляющего интересы жителей во всех сферах. В регионе заявления на вступление в партию подали уже более 43 тысяч человек.
В ЛНР в региональный политсовет "Единой России" вошли врио главы республики Леонид Пасечник, представители администрации региона и Народного Совета, молодёжных и ветеранских объединений, профсоюзов, общественного движения "Мир Луганщине", научного сообщества, культуры, спорта и здравоохранения. Заявление о вступление в партию подали более 22 тысяч жителей.
Как отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак, создание Донецкого отделения "Единой России" фиксирует все то, чем партия занималась на территории региона всё это время вместе с общественными движениями ДНР - помощь людям, забота о них и защита.
"Это всё то, что вошло в народную программу партии, с которой мы победили на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Всё то, чем нам с вами, всему активу Донецкого регионального отделения "Единой России" нужно будет заниматься", - отметил Андрей Турчак, выступая на первом общем собрании регионального отделения партии.
Он также выразил уверенность, что "Единая Россия" в ДНР сделает всё для развития экономики и народного хозяйства, а также интеграции в законодательство РФ.
В свою очередь, Денис Пушилин подчеркнул, что "Единая Россия" в ДНР – это профессионалы, которые с 2014 года прошли серьёзные испытания и доказали, что им по плечу любые задачи.
"Теперь, когда мы становимся частью лидирующей политической силы, мы справимся с новой, достаточно амбициозной задачей – стать лучшим региональным отделением партии", - сказал он.
Денис Мирошниченко подчеркнул, что приоритетом для "Единой России" остается помощь жителям и гуманитарная помощь прифронтовым территориям ЛНР. Также партия откроет общественные приемные в Луганской Народной Республике и будет работать в направлении интеграции законодательства, отметил он.
Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов.
С начала СВО "Единая Россия" собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также "Единая Россия" собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.
На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". 15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.
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