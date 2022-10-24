Сыктывкарские астрологи дали прогноз на конец 2022 и начало 2023 года

“Возникают проблемы в теме чужих и своих ресурсов, какие-то долги, кредиты, инвестиции. Лучше не влезать в новые долги в этот период, а закрывать уже имеющиеся”, — отметила астролог.

“Остаток 2022 года будет довольно напряженным: на небе будет сразу несколько конфигураций, которые создают атмосферу конфликтов, кризисов, напряжения. С 25 октября по 8 ноября — коридор затмений. Это время, когда все скрытое поднимается на поверхность, приходится отказываться от старого, рушится привычный уклад, появляется необходимость подстраиваться под новые обстоятельства, освобождать место для нового. Вокруг больше конфликтов, аварий, проблем в сфере энергетики, продовольствия, экономики”, — прокомментировала Кристина Чащина.

Сыктывкарские астролог и таролог дали прогноз на конец 2022 и начало 2023 года. Эксперты считают, что последние месяцы этого года будут непростыми. Корреспондент портала “Про Город” пообщался с астрологами и узнал, какие трудности ждут горожан.

“Стабильности ждать не приходится. Период характерен огромным выплеском эмоций, люди впадают в панику, тревогу, много сил уходит на переживание напряженной ситуации”, — поделилась Кристина.

Про здоровье:

“Важно оставаться в здравом уме, перепроверять информацию, которую вам дают, понять, что любой кризис — это точка роста. Сегодняшняя ситуация помогает выразить напряжение через внешние события и выйти на новый виток развития. С 30 октября 2022 года по 12 января 2023 года на небе марс пойдёт в обратную сторону, что тоже свидетельствует о довольно накаленной обстановке как в мире, так и в судьбе каждого человека”, — рассказала астролог.

Неоднозначные предсказания:

“Периоды ретро Марса происходят раз в два года, но именно в 2022 году Марс повторяет сценарий 1991 года, период распада СССР, экономического кризиса в стране. Возможно, период станет завершением дел, начатых в 1991 году, а может и их продолжением. Поживем, увидим”, — прокомментировала Кристина Чащина.

Прогноз на декабрь 2022 года:

“Чаще срываются договоренности, меняются планы, возникают конфликты из-за слов, разговоров, больше аварий на дорогах. Появляются новые законы, которые запрещают свободно говорить. Также неясности и обманы”, — считает Кристина.

Астролог отметила, что в этот период люди сильно подвержены иллюзорному восприятию мира.

“Их легко обмануть и навязать нужную точку зрения. Поэтому будьте очень внимательны с тем, что вам хотят преподнести. Заключительный период напряжения Сатурна и Урана — тренд, который изначально стал источником борьбы между властью и народом, между новым и старым. В ноябре-декабре мы увидим кульминацию этого тренда: возможны новые конфликты. Большинство подобного влияния будет оказано именно на Западе”, — заключила Кристина.

Прогноз на начало 2023 года:

“Сыктывкарцам в начале следующего года стоит ожидать полную нестабильность в деловой активности: то вверх, то вниз. Приходиться бороться, решать острые проблемы. Нелегкое время: споры, конфликты, доказательства своей правоты”, — считает астролог.

Для кого 2023 год будет благоприятным:

“Будут успешными авантюрные проекты, которые уже давно находятся в стадии созревания и как будто ждут своего часа. Все, что раньше казалось трудным и непосильным, в начале года может быть реализовано довольно успешно в нашем городе”, — поделилась Кристина.

Нумеролог, таролог Евгения Глущенко

Прогноз на ноябрь 2023 года:

“Ноябрь для многих будет началом нового этапа. Тревоги, сомнения, переживания, чувства — уйдут. Произойдут события, которые жители Сыктывкара будут внутренне переживать, и им будет казаться, что они жертвы каких-то обстоятельств. Ситуация будет стабильная: не плохая, не хорошая, такая, какая была. Возможна экономия денег, ресурсов. В ноябре постарайтесь найти точки, где вы можете получать положительные эмоции. Совет: не сомневайтесь, не переживайте. Действуйте. Но главное включайте ум, думайте, что вы делаете”, — считает таролог.

Про здоровье:

“Держите баланс в здоровье, думайте о своем здоровье. Необходимо добавить витаминов в рацион. Наше здоровье зависит от того, насколько мы ладим с близкими людьми, обратите внимание на близких, уберите в семьях равнодушие, откажитесь от конфликтов. И тогда ваше эмоциональное и психическое состояние придет в норму. Испытывайте радость в семье. Будьте в семье. Включите заботу о семье. Совет: примите от мира все. Эмоционально купайтесь в том, что вам дают. Внимание делайте на плюсах жизни, уберите минусы”, — поделилась женщина.

Про отношения:

“В отношениях придётся преодолевать трудности. Они преодолимы, все встанет на свое место. Совет: загляните в глубину себя, найдите внутри себя ресурсы, чтобы выстроить ваши отношения”, — рассказала Евгения.

Прогноз на декабрь 2022 года:

“Несмотря на происходящие вокруг грустные события, в семейном кругу будет уютно и тепло. Ваша задача этот круг сохранить. Объединитесь с семьей. Совет: не берите все на себя, дайте коллегам, близким проявить себя, инициативу, творчество”, — отметила таролог.

Про здоровье:

“Обратите внимание на свое здоровье. Наступает зима, холода. Возможны частые простудные заболевания. Не занимайтесь самолечением, как можно меньше самолечения применять. Обращайтесь к медицинским работникам. Совет: те методы лечения, которые вы знаете, уже не работают. Вам надо обращаться к врачам за лечением”, — прокомментировала сыктывкарка.

Про отношения:

“Несмотря на события в мире, подумайте о семье, о близких, готовьте подарки с любовью. У нас с вами для этого есть все возможности. Хватит и эмоционального состояния и ресурсов. Совет: в преддверии нового года проанализируйте свои связи и оставьте все лишнее, ненужное, негативное в старом году. Перейдите в новый год освобожденными. Иногда надо делать ревизию в отношениях”, — считает эксперт.

Каким будет начало 2023 года:

“Наберитесь ресурсов. Дайте себе возможность отдохнуть. Вместе с тем отдых должен быть как пассивный, так и активный. Не надо быть марионетками: куда поведут, туда и пойдете. Включите разум и собственные желания. Определите, что вы хотите. Выстроите план на следующий год. У многих возникнет ощущение, что мы зашли в тупик, но это иллюзия, так как выстроится план дальнейших действий, который приведет к улучшению. Совет: надо сохранить все, что у нас есть, все что мы имеем и выстраивать планы”, — рассказала Евгения.

Про отношения: