С «Господдержки» — на «Семейную ипотеку»: возможность снизить процентную ставку в Сбере

Клиенты, взявшие в Сбере ипотеку с господдержкой, при рождении детей, теперь могут перейти на «Семейную ипотеку» и снизить процентную ставку до 6%. Раньше такое рефинансирование было доступно только клиентам других банков.

Переход на новую программу возможен, если:

— в семье, родился ребёнок после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью возрастом до 18 лет;

— остаток задолженности по кредиту не превышает 85% от стоимости жилья: 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей для остальных субъектов РФ;

— объект недвижимости приобретён у юридического лица (застройщика или инвестора), то есть опция распространяется только на новостройки (квартира, таунхаус, жилой дом).

В рамках рефинансирования на «Семейную ипотеку» из других банков ставка начинается от 5,7%.

Как сменить программу:

— если кредит оформлен в Сбере — подать обращение онлайн в личном кабинете Домклик и затем подписать дополнительное соглашение в офисе. Это бесплатно.

— если кредит оформлен в другом банке — подать заявку на рефинансирование онлайн на Домклик.