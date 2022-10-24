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Стали известны подробности о сыктывкарце, который насмерть упал с высоты

Стали известны подробности о сыктывкарце, который насмерть упал с высотыфото Никиты Чернова / "Pro Город Сыктывкар"

24 октября в районе 15 часов дня на территории ЖК “Графика” на Пушкина, 65 в Сыктывкаре с высоты выпал мужчина.

По предварительным данным, с высоты упал мужчина 1993 года рождения. Он умер до приезда медиков. Очевидцы говорят, что проживал мужчина в соседнем доме. Уже к 15:40 к месту трагедии приехала скорая помощь, полиция и следователи. Криминалисты осмотрели тело мужчины, место, откуда он, возможно, упал и провели другие следственные мероприятия.

Очевидцы сообщили, что перед падением около дома хотел припарковаться мужчина. Но из-за лужи он поставил авто на другом месте. Как только водитель вышел из машины, в пару метрах за его спиной пролетел мужчина, который чуть его не задел.

Следственный комитет Коми устанавливает причины произошедшего. 

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