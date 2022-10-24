Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту состоится 23-24 ноября

Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey-2022 пройдёт в онлайн-формате и вновь объединит ведущих исследователей, представителей науки и бизнеса, технических специалистов в области AI/ML, представителей органов власти, а также государственных и общественных организаций, занимающихся деятельностью по устойчивому развитию.

Участников ждут выступления ведущих ученых, исследователей и экспертов мирового уровня из компаний-лидеров в области применения AI/ML-технологий. Кроме того, в этом году запущен трек AI Journey Science, в рамках которого особое внимание будет уделено развитию науки и взаимодействию научного сообщества с представителями государства и бизнеса. Также на площадке мероприятия традиционно пройдет конференция AI Journey Junior, направленная на популяризацию искусственного интеллекта среди молодёжи.

Первый день конференции, 23 ноября, будет состоять из двух тематических направлений: научного (AI Journey Science) и молодёжного (AI Journey Junior). Обширная программа первого дня включит в себя презентации передовых инноваций в области AI/ML, выступления ведущих экспертов для обсуждения вопросов о роли технологий AI на благо устойчивого развития и ESG, дискуссии об этических аспектах использования искусственного интеллекта, постер-сессию, воркшопы, мастер-классы и интерактивы по AI-технологиям и ESG для молодого поколения и многое другое.

24 ноября продолжит свою работу научный трек AI Journey Science. Во второй день конференции состоятся презентации научных AI/ML-исследований, обсуждение возможностей применения научных AI/ML-разработок при участии представителей отраслевых компаний и разработчиков AI-решений, обмен лучшими практиками и кейсами использования AI в бизнесе, а также выступления, посвящённые ключевым AI-технологиям и трендам.

Кроме того, на конференции будут подведены итоги международного соревнования по ИИ — AI Journey Contest, организованного при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.