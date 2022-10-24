В Коми должник доплатил около миллиона взрослым детям

В Отделении судебных приставов по г. Усинску окончено исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам в размере 969 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Коми.

Уроженец Татарстана, который в начале 2000 годов работал в Коми вахтовым методом, регулярно переводил деньги на содержание сына и дочери вплоть до их совершеннолетия. Поэтому мужчина очень удивился, когда увидел на Госуслугах заложенность по алиментам в размере 2,5 млн рублей.