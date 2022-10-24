Выяснилось, сколько катков и лыжных трасс организуют в Сыктывкаре

В столице Коми в зимний сезон будут работать 17 уличных катков и восемь лыжных трасс

В этом зимнем сезоне на территории города планируется обеспечить функционирование лыжных трасс в восьми районах городского округа общей протяженностью свыше 70 километров, подготовить 17 муниципальных уличных ледовых катков, полностью или по определённому расписанию доступных для свободного катания.

Работы по заливке катков и прокладке лыжных трасс начнутся при наступлении благоприятных погодных условий: для заливки льда – это устойчивая отрицательная температура в диапазоне 8-10 градусов, а для прокладки лыжных трасс – приемлемая высота снежного покрова.

Ледовые площадки и лыжные трассы планируется подготовить до новогодних каникул.

Перечень уличных ледовых катков в зимнем сезоне 2022-2023 годов:

- каток по ул. Юности, 8 (хоккейный корт);

- каток по ул. Димитрова, 1/4 (хоккейный корт);

- каток по пр-ту Бумажников, 59 (хоккейный корт);

- каток по ул. Морозова, 195 (хоккейный корт);

- каток по ул. Снежной, 19/3 (хоккейный корт);

- каток по Грибному проезду, 3 (стадион для игры в хоккей с мячом);

- каток между жилыми домами № 17 и № 21 по ул. 65-летия Победы (хоккейный корт);

- каток по ул. Лесовозной, 22/1 (территория перед СОШ № 20);

- каток на площади имени Е.В. Чепыгина в пгт. Краснозатонский (хоккейный корт);

- каток по ул. Красных Партизан, 68 (хоккейный корт СОШ № 21);

- каток в парке Культуры и отдыха имени С.М. Кирова;

- каток у жилого дома по ул. Парковой, 11 (хоккейный корт);

- каток у жилого дома по ул. Ручейной, 32 (хоккейный корт);

- каток у жилого дома по ул. Малышева, 13;

- каток у жилого дома № 64 в Верхнем Чове;

- каток у жилого дома № 15 по ул. Магистральной в Нижнем Чове (хоккейный корт);

- каток по ул. Школьной, 16 (стадион НОШ № 6).

Перечень уличных ледовых катков в зимнем сезоне 2022-2023 годов:

- трасса в р-не Грибного проезда в пгт. Краснозатонский;

- трасса в р-не ул. Снежной в пгт. Верхняя Максаковка;

трасса в р-не Нювчимского шоссе в пгт. Краснозатонский (местечко «Черное

озеро»);

- трасса в р-не малой объездной в мкр. «Орбита»;

- трассы в р-не ул. Лесопарковой;

- трасса в р-не пересечения ул. 1-й Промышленной и Октябрьского проспекта (местечко «Човью»);

- трасса в р-не местечка Красная Гора;

- трасса в р-не ул. Островского в Эжвинском районе МО ГО «Сыктывкар».