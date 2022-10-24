В Сыктывкаре поймали серийного преступника

Все началось с заявления работника ювелирного магазина на улице Коммунистической. Неизвестный украл оттуда изделия на сумму 33 735 рублей. Чуть позже о похожем преступлении заявили работники ювелирного салона в Эжвинском районе. Там он украл товаров на 90 240 рублей.

Когда полицейские начали разбираться в этом деле, оказалось, что оба преступления совершил один и тот же человек. Ранее судимого подозреваемого 1995 года рождения задержали, он признался в содеянном. На него завели уголовное дело по статье "Грабеж".