В Коми пенсионерка сама отремонтировала крышу дома и отсудила у мэрии больше 70 000 рублей

В Ухте пенсионерка починила крышу своими силами и отсудила у мэрии стоимость ремонта, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми. Женщина с семьей живет в поселке Кэмдин в одноквартирном одноэтажном доме 1995 года постройки. Дом принадлежит мэрии, а жилье ухтинка получила в 1999 году по договору соцнайма. Проблемы с домой начались вскоре после этого: крыша начала протекать.

С 2010 года пенсионера не раз обращалась в мэрия Ухты за помощью, но безрезультатно. В августа 2020 терпение местной жительницы лопнуло и она вместе с родственниками починила кровлю сама, а потом потребовала в мэрии компенсировать расходы. Там ей отказали, тогда женщина отратилась в прокуратуру.