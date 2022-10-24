В СберСтраховании рассказали о самых частых страховых случаях с жильём

В СберСтраховании проанализировали обращения клиентов по программам «Защита дома» и «Ипотечное страхование недвижимости» , которые защищают от нештатных ситуаций с жильём. Выяснилось, что 77% заявлений приходится на случаи, когда жильцов затапливают соседи. По этому поводу за 9 месяцев 2022 года в компанию обратилось 8 тысяч человек — на 14% больше, чем год назад.

Далее в списке — пожары (8% обращений), гражданская ответственность (8%), стихийные бедствия (3%), иные риски: противоправные действия третьих лиц, удары молнии и другие (4%).

По объёму выплат лидируют заливы (41%) и пожары (39%). Средняя выплата по заливам — 49 тыс. рублей, а по пожарам — 434 тыс. рублей. Самый «дорогой» залив за 9 месяцев обошёлся компании почти в миллион рублей. За пожар клиент максимально получил 8,1 млн рублей.

В Северо-Западном федеральном округе на заливы приходится 81% обращений по программе страхования квартир. Большая часть заявлений о страховых событиях на Северо-Западе была получена от жителей Ленинградской и Архангельской областей, а также республики Коми — 52%, 12% и 9% соответственно.

Клиенты СберСтрахования стали чаще обращаться за урегулированием по программам ипотечного и добровольного страхования квартир. Так за 9 месяцев 2022 года компания фиксирует рост количества заявлений на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом сумма выплат увеличилась на 29% и составила 956 млн. рублей.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка: