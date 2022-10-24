Жительницу Коми попытались обмануть мошенники, предупреждая о других "преступниках"

Мошенники попытались запугать жительницу Корткеросского района недобросовестными банкирами, чтобы присвоить ее деньги. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
37-летняя жительница Коми обратилась в полицию и рассказала, что ее терриризировали звонками незнакомцы, которые пытались выдать себя за полицейских и работников Центробанка. Они заверяли женщину, что какие-то работники банка пытаются оформить на нее кредит в 700 тысяч рублей. Разумеется, чтобы обезопасить себя, жительнице Коми необходимо было оформить зеркальный кредит "на опережение", а деньги отправить на якобы безопасный счет.
К счастью, женщина помнила о том, как мошенники пытаются выуживать деньги, поэтому отказалась от "сотрудничества" с аферистами и направилась прямиком в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество", следователи разыскивают причастных к преступлению.