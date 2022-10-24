В Коми завели 15 уголовных дел на пьяных водителей за неделю

За прошедшую неделю в Коми прошли рейды ГИБДД, где сотрудники полиции ловили любителей выпить за рулем. По итогам, стражам порядка попались 15 человек, которых теперь ждет уголовное наказание.
Как сообщили в республиканском УГИБДД Коми, за минувшую неделю полиции попались 65 пьяных водителей, 15 из которых сели за руль выпившими уже во второй раз. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело.
При этом только за выходные попались 35 человек. Среди них были и те, кто попросту отказался проходить медосвидетельствование.
Больше всего нарушителей оказалось в столице Коми. Также немало их было в Ухте, Сосногорске и Усть-Куломском районе.