В Коми завели 15 уголовных дел на пьяных водителей за неделю

За прошедшую неделю в Коми прошли рейды ГИБДД, где сотрудники полиции ловили любителей выпить за рулем. По итогам, стражам порядка попались 15 человек, которых теперь ждет уголовное наказание.

Как сообщили в республиканском УГИБДД Коми, за минувшую неделю полиции попались 65 пьяных водителей, 15 из которых сели за руль выпившими уже во второй раз. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело.