Глава одного из районов Коми отдал часть заплаты мобилизованным

Глава Корткеросского Района Константин Сажин решил пожертвовать частью своей зарплаты на помощь мобилизованным. Об этом он рассказал на своей странице "ВКонтакте". Деньги пойдут на покупку рюкзаков, зимних спальных мешков, шерстяных баффов, ковриков, тактических медицинских аптечек, пауэр-банков, защитных очков и наколенников.

По словам руководителя района, список вещей примерный. Исходить на деле будут из того, что есть на рынке и что требуется солдатам. Все перечисленные вещи не привязаны к размерам бойцов и является универсальным. Отправлять помощь будут по тем же каналам, что и гуманитарные машины для жителей Донбасса.