Владимир Голдин примет участие в конкурсе по выбору мэра Сыктывкара

Владимир Голдин отметил, что готов сделать всё возможное, чтобы горожане жили и работали в благоприятных условиях.

Исполняющий обязанности градоначальника сегодня утром подал соответствующие документы в Совет города, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

«Самые актуальные вопросы – снос ветхого жилья и строительство современных кварталов, ремонт дорог и тротуаров, модернизация уличного освещения, благоустройство зон отдыха в городе и посёлках, улучшение качества пассажирских перевозок. Это лишь наиболее актуальные задачи, которые ставят передо мной сыктывкарцы и ​региональное Правительство», – отметил и.о. главы Сыктывкара.

Он подчеркнул, что реализовать общие планы возможно при поддержке регионального Правительства и с опорой на активность и неравнодушие жителей города.

«Я здесь родился, получил образование и работал. Я люблю родной Сыктывкар, наших открытых, отзывчивых людей. Я настроен на диалог и всегда также открыт для конструктивного взаимодействия», – заявил Владимир Голдин.

Напомним, конкурс на замещение должности главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации назначен на 6 декабря 2022 года.