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Фигурист из Ухты победил в первом этапе российской серии Гран-при

Фигурист из Ухты победил в первом этапе российской серии Гран-приДмитрий Алиев / Фото: © Anadolu Agency / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

В Москве прошел первый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию, где участвовал чемпион Европы ухтинец Дмитрий Алиев. Сначала он занимал второе место, уступая призеру чемпионата мира-2018, но позже вырвался вперед.

В произвольной программе соперник Дмитрия — Михаил Коляда — совершил три падения и два раза ошибся в прыжках. В свою очередь Дмитрий все сделал чисто и получил 182,80  балла. В результате общее  количество его баллов достигло 273,63, что позволило фигуристу занять первое место.

Михаил Коляда, который занимал первое место, в свою очередь, стал лишь четвертым. Следующий этап соревнований пройдет в Сочи с 28 по 30 октября.

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