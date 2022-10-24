Фигурист из Ухты победил в первом этапе российской серии Гран-при

В Москве прошел первый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию, где участвовал чемпион Европы ухтинец Дмитрий Алиев. Сначала он занимал второе место, уступая призеру чемпионата мира-2018, но позже вырвался вперед.

В произвольной программе соперник Дмитрия — Михаил Коляда — совершил три падения и два раза ошибся в прыжках. В свою очередь Дмитрий все сделал чисто и получил 182,80 балла. В результате общее количество его баллов достигло 273,63, что позволило фигуристу занять первое место.