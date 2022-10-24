Синоптики рассказали, когда в Сыктывкар придет настоящая зима

Портал “Про Город Сыктывкар” узнал, какую погоду ждать жителям столицы Коми в ближайшие дни и когда выпадет толстый слой снега. Об этом рассказали специалисты Центра гидрометеорологии по Коми.

24 октября в Сыктывкаре за окном плюсовая температура и дождь со снегом. При этом белого покрова не наблюдается. Метеорологи уверены, такая погода продлится недолго.

“Циклоны будут определять погоду в республике. Они же и приводят осадки, усиление ветра”, – поделилась начальник отдела гидрометеопрогнозов Ольга Козак.

Синоптики говорят, что совсем скоро Сыктывкар накроет снежная пелена.