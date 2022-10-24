Синоптики рассказали, когда в Сыктывкар придет настоящая зима

Портал “Про Город Сыктывкар” узнал, какую погоду ждать жителям столицы Коми в ближайшие дни и когда выпадет толстый слой снега. Об этом рассказали специалисты Центра гидрометеорологии по Коми.
24 октября в Сыктывкаре за окном плюсовая температура и дождь со снегом. При этом белого покрова не наблюдается. Метеорологи уверены, такая погода продлится недолго.
“Циклоны будут определять погоду в республике. Они же и приводят осадки, усиление ветра”, – поделилась начальник отдела гидрометеопрогнозов Ольга Козак.
Синоптики говорят, что совсем скоро Сыктывкар накроет снежная пелена.
“27 октября будет циклон, который принесет осадки. В основном это будет дождь со снегом. Температура потихоньку начнет опускаться ниже нуля. Пока что мы находимся под антициклоном, отчего у нас интенсивный рост давления. И погода с 25 октября будет улучшаться. Но в четверг уже все начнет возвращаться в норму. А в пятницу выпадет снег”, – добавила Ольга Козак.
В ЦГМС Коми уверены, что в эти выходные температура уже будет ниже нуля и не станет подниматься, а погода в столице Коми приобретет зимние черты.. В течение всей недели ночью будут заметны колебания от 0 до -5.