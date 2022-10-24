Не берите их: названы самые вредные конфеты

Конфеты, которые содержат много сахара, ароматизаторов и красителей считаются самыми вредными для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова, пишет URA.RU.



По словам кандидата наук, конфеты с высоким содержанием сахара, ароматизаторов и красителей являются по-настоящему опасными для здоровья. Вред от них зависит не только от количества съеденного, но и от присутствия других углеводных продуктов в ежедневном рационе.



Впрочем, сегодня существует прекрасная альтернатива — конфеты со стевией на основе ягод и фруктов. А если вы любитель шоколада, то рекомендуется выбирать продукт с содержанием какао не менее 50-60% и натуральным маслом какао.