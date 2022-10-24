На предприятии «Сыктывкархлеб» появилось новое оборудование благодаря «Народному бюджету»
В этом году два народных проекта реализованы в сфере агропромышленного комплекса.
Так в рамках реализации проекта по приобретению технологического оборудования для производства хлебобулочной продукции были закуплены и установлены в торговых точках пять электрических конвекционных печей для выпечки, а также пять вытяжных зонтов для печей.
Также закуплен фургон для перевозки хлебобулочной продукции ГАЗ A21R22 с холодильной установкой.