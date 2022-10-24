В Коми продолжат поддерживать самозанятых и малый бизнес

Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми продолжает осуществлять поддержку предпринимателей и самозанятых граждан по возмещению понесенных расходов по оценке и страхованию имущества, передаваемого в залог по договорам займа, и по привлечению гарантий и поручительств региональных гарантийных организаций.
Как рассказал И.о. министра экономического развития и промышленности Республики Коми Евгений Пономаренко, в 2022 году такой поддержкой уже воспользовались 68 предпринимателей на общую сумму 2,7 млн руб.
«Предлагаю предпринимателям воспользоваться данной мерой поддержки и вернуть часть своих расходов, которые они понесли при оформлении займов в кредитно-гарантийных организациях Республики Коми. Звоните, приходите, наши специалисты проконсультируют Вас и помогут подать заявку», - обратился к представителям МСП и самозанятым Евгений Пономаренко.
Заявки от предпринимателей принимаются ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» до 1 ноября 2022 года по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д 157, каб. 706, режим работы: пн-вт. с 9 до 17.30 час., птн. с 9 до 16.00 час., обед с 13 до 14 час., выходной суббота, воскресенье.
Консультацию по вопросу оказания финансовой поддержки можно получить по тел. по тел. 255-393, 255-391.