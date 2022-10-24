В Коми продолжат поддерживать самозанятых и малый бизнес

Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми продолжает осуществлять поддержку предпринимателей и самозанятых граждан по возмещению понесенных расходов по оценке и страхованию имущества, передаваемого в залог по договорам займа, и по привлечению гарантий и поручительств региональных гарантийных организаций.

Как рассказал И.о. министра экономического развития и промышленности Республики Коми Евгений Пономаренко, в 2022 году такой поддержкой уже воспользовались 68 предпринимателей на общую сумму 2,7 млн руб.