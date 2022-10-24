6 500 рублей каждый месяц: как получить новый вычет за обучение ребенка

Родителя смогут возвращать до 6500 рублей каждый месяц. Новый вычет предоставляется за расходы на очное обучение ребенка до 24 лет. При этом год на одного ребенка можно будет получить не более 50 тысяч рублей.
Портал Госуслуг приводит простой пример: Если зарплата отца ребенка — 480 000 рублей в год, то за обучение ребенка на платной основе в одном из вузов он заплатит 80 тысяч рублей. Вычет при этом составит 50 тысяч рублей. Тогда отец вернет 6 500 удержанного налога.
Отмечается, что если вычет не может быть использован полностью, на следующий год остаток не перенесется.
Оформить вычет можно через работодателя. Для этого в год оплаты обучения нужно запросить справку на вычет в кабинете на сайте ФНС. Делается это по следующей схеме: "Жизненные ситуации" - "Запросить справку и другие документы" - "Получить справку о подтверждении права на получение социальных вычетов". Документ поступит в течение 30 дней работодателю напрямую. При начислении НДФЛ налоговая база уменьшается на сумму вычета, а работник получит больше обычного.
Также можно оформить вычет по декларации. Для этого по окончании года, когда была совершена оплата, нужно заполнить документ в личном кабинете налогоплательщика: "Жизненные ситуации" - "Налоговые вычеты" - «При оплате образования". Подать заявление можно в течение 3 лет после того года, в котором оплатили обучение. Деньги поступят по указанным реквизитам.