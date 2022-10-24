6 500 рублей каждый месяц: как получить новый вычет за обучение ребенка

Родителя смогут возвращать до 6500 рублей каждый месяц. Новый вычет предоставляется за расходы на очное обучение ребенка до 24 лет. При этом год на одного ребенка можно будет получить не более 50 тысяч рублей.

Портал Госуслуг приводит простой пример: Если зарплата отца ребенка — 480 000 рублей в год, то за обучение ребенка на платной основе в одном из вузов он заплатит 80 тысяч рублей. Вычет при этом составит 50 тысяч рублей. Тогда отец вернет 6 500 удержанного налога.