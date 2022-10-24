Врач назвала эффективный способ избавиться от боли в шее

При воспалении шейных мышц некоторые лекарственные средства можно использовать только в самом крайнем случае, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.

Осенью, когда на улице еще не очень холодно, многие забывают прикрывать шею от ветра, а в итоге сталкиваются с переохлаждением и болевыми ощущениями в этой части тела, отметил врач-невролог Павел Хорошев.

"Явление, когда продуло шею, называется миозит. Это воспаление мышц. В организме в той или иной степени присутствуют инфекции, с которыми наша иммунная система активно борется, как правило, побеждая. Если мы какой-то участок тела переохлаждаем, активность наших клеток, в том числе иммунной системы, в этом районе ослабевает, что дает возможность инфекции активизироваться. В шее переохлаждаются, как правило, только мышцы. Организм при этом постепенно борется с инфекцией, но шея болит", – объяснил он.

Есть два подхода к лечению миозита, продолжил врач. Один из них можно использовать только в крайних случаях, сказал он.