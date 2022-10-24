Львов ждет удачный день, а Скорпионов притормозят чужие пакости: гороскоп на 24 октября

Овен

Овны не будут чувствовать себя свободными. У вас слишком много обязательств. Вы будете много работать по дому. Это время не будет для вас праздником, хотя и предстоит общение с друзьями, интересные встречи и приключения.



Телец

Вы почувствуете на себе внимание окружающих. Вы будете тонко управлять им, умело пользуясь ситуацией. Круговорот бурных событий не оставит вас, увлекая в свои стремительные потоки.



Близнецы

Сегодня придется опекать младшего члена семьи. Это выразится не только в заботе и внимании, но и в доверительных беседах. Вы будете стремиться докопаться до сути в любых вопросах.



Рак

Раки будут много общаться с друзьями. Ваша точка зрения будет интересовать окружающих. При этом вы не откажетесь помочь кому-то из знакомых, проявляя душевную щедрость. Предстоит долгая беседа с приятным человеком.



Лев

Удачный день для Львов. Вы сегодня будут полны энергии. Ожидаемый непростой разговор с родственниками пройдет как нельзя лучше.



Дева

Девы будут придавать слишком большое значение чужому мнению. Несмотря на внутренний надлом, вы будете находиться в постоянном движении, проявляя инициативу. Короткие поездки ободрят вас. Возможны некоторые недоразумения с друзьями.



Весы

Появится романтическая новизна в области чувств. Вы будете легки на подъем и решительны. Окружающие почувствуют силу вашей воли. Появится необходимость в обсуждении вопросов, касающихся семьи.



Скорпион

Скорпионы сегодня столкнутся с недоброжелательностью некоего человека. У вас будет масса вариантов для обходных путей, однако вы способны растеряться и упустить инициативу. Вероятны задержки в делах и отношениях.



Стрелец

Вам необходима свобода и в действиях, и в мыслях. Вы способны создать вокруг себя прочный круг единомышленников. Скучать не придется. Множество общения, интересных встреч вдохновят вас.



Козерог

Козероги будут озадачены происходящими событиями. Стольких сюрпризов от судьбы вы явно не ждали. Предстоит взять на себя некие обязанности в домашних делах. При этом вы будете выполнять роль лидера в семье.



Водолей

События складываются таким образом, что вам все чаще и чаще приходится быть в роли ответственного за все происходящее. Напряженными будут отношениями с родителями, а также с соседями.



Рыбы

Рыбы смогут посвятить много сил делам. У вас наступил период физического и энергетического подъема. Стимулом послужит решение вопроса, связанного со строительством или перепланировкой чего-либо. Этот день подарит немного развлечений.