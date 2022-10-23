Врач рассказал о вреде продуктов, которые считаются полезными

В беседе с "Газетой.Ru" специалист обратила внимание на обезжиренные продукты. В них для улучшения вкуса могут добавлять большое количество сахара и вредные добавки. Приверженцам здорового питания рекомендуют изучать состав продуктов перед покупкой, пишут " Известия".

Диетологи также отметили, что любой фруктовый сок, приготовленный самостоятельно или приобретенный в магазине, также содержит большое количество сахара. При приготовлении сока уничтожаются практически все пищевые волокна, а витамины быстро окисляются при контакте с кислородом. К числу вредных продуктов врач также причислила и цельнозерновой хлеб, который многими считается полезным. На самом деле, такой продукт может повышать уровень сахара в крови, так как зерна измельчают до состояния муки, и хлеб теряет все нутриенты и расщепляется до глюкозы. Также следует обратить внимание на безглютеновые продукты, которые производят на основе рафинированного крахмала, и они не содержат никаких питательных веществ.