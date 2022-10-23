Врач рассказал о вреде продуктов, которые считаются полезными

В беседе с "Газетой.Ru" специалист обратила внимание на обезжиренные продукты. В них для улучшения вкуса могут добавлять большое количество сахара и вредные добавки. Приверженцам здорового питания рекомендуют изучать состав продуктов перед покупкой, пишут " Известия".
Диетологи также отметили, что любой фруктовый сок, приготовленный самостоятельно или приобретенный в магазине, также содержит большое количество сахара. При приготовлении сока уничтожаются практически все пищевые волокна, а витамины быстро окисляются при контакте с кислородом. К числу вредных продуктов врач также причислила и цельнозерновой хлеб, который многими считается полезным. На самом деле, такой продукт может повышать уровень сахара в крови, так как зерна измельчают до состояния муки, и хлеб теряет все нутриенты и расщепляется до глюкозы. Также следует обратить внимание на безглютеновые продукты, которые производят на основе рафинированного крахмала, и они не содержат никаких питательных веществ.
"Перед тем как определить стратегию питания, нужно понимать, что каждый организм уникален. Следовать слепо всем новомодным рекомендациям не стоит. Как правило, тренды меняются часто. Все, кто заботится о своем здоровье, должны знать состояние своего организма. Поэтому нужно сдать анализы, посоветоваться со специалистом, и лишь потом определить план питания. Нужно помнить, что оздоровление происходит постепенно, чудес не бывает. Нельзя сначала придерживаться одной линии в питании, а потом резко вернуться с бургерам или газировке. Организму нужно дать понять, что вы будете придерживаться такого образа питания долгое время, а в идеале всю жизнь. Много раз повторяла, организм - это не машина, тут нельзя просто переключить скорость. Все нужно делать обдуманно и с понимаем", - рассказала специалист по здоровому образу жизни Наталия Седанова.