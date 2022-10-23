Жительница Коми подставила родственника, чтобы выселить его из квартиры

В Княжпогостском районе женщина оговорила пасынка невестки, обвинив его в ограблении. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Женщина, испытывая неприязнь к бывшей невестке, хотела разлучить ее с сыном, с которым та жила. В результате ей в голову пришел следующий план: совершить ложный донос об ограблении, а улики подтасовать.

Тогда она вытащила из кошелька 2400 рублей и спрятала деньги в своей комнате, а затем обратилась в полицию, сообщив об ограблении. В отделении она заявила, что пасынок невестки отобрал у нее 4500 рублей, при этом применив насилие. Эту версию она подкрепила синяком, который образовался у нее до недавнего падения.