Верховный суд раскрыл, какой автомобиль можно считать роскошью

Надо сказать, что позиция Верховного суда удивила юристов. Он посчитал, что главное – не название конкретной марки, указанной в списке, а стоимость автомобиля. В то время как до этого считалось, что если машины в списке Минпромторга нет, то и платить за нее повышенный налог не требуется.

Если модель автомобиля не поименована в списке Минпромторга, но соответствует по характеристикам машинам, которые в нем указаны, автовладельцу придется платить налог на роскошь. Такую позицию сформулировал Верховный суд, решая спорное дело между одной компанией и налоговой инспекцией.

Но вернемся к делу. По результатам налоговой проверки по уплате транспортного налога за 2019 год некая компания была привлечена к ответственности. В декларации были указаны несколько автомобилей, за которые надо платить налог на роскошь, посчитали в инспекции. И доначислили компании доплату налога в размере почти полмиллиона рублей, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. Компания с этим не согласилась и обжаловала решение в судах.

Но арбитражные суды первой и апелляционной инстанций признали начисление налога на роскошь законным, поскольку конкретные модели соответствуют позициям перечня Минпромторга, хотя прямо там и не поименованы.

С этим решением не согласилась кассационная инстанция. Арбитражный суд Московского округа указал, что раз конкретной модели в перечне нет, то и платить повышенный налог собственнику не требуется. Он отменил принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

Это решение обжаловала налоговая инспекция уже в Верховном суде. И Верховный суд решил, что применение повышающего коэффициента при исчислении транспортного налога поставлено в зависимость исключительно от двух критериев: средней стоимости транспортного средства и года выпуска. При этом он уточнил, что отсутствие в перечне детализированного описания соответствующей марки и модели автомобиля либо автомобиля более дорогостоящей комплектации не освобождает налогоплательщика от применения повышенного коэффициента.

В этом деле наименования моделей отличались комплектациями. Но нижестоящие суды уже установили их соответствие моделям, указанным в перечне. Например, Toyota Land Cruiser 200 Elegance (D4) с двигателем 4461 куб. см соответствует описанию модели Toyota LC 200 4.5D Comfort, тип двигателя дизель, объем двигателя 4461 куб. см, приведенному на позиции 374 перечня автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет.

В итоге Верховный суд отменил решение кассационного суда, оставив в силе решения судов первой и апелляционной инстанций.

Как прокомментировал корреспонденту "РГ" адвокат Сергей Радько, в Налоговом кодексе прямо написано, что перечень транспортных средств, на которые начисляется повышенный коэффициент, устанавливается Минпромторгом, поэтому, если данное транспортное средство там отсутствует, то на него не должна распространяться эта повышающая ставка. Другое дело, что в данном конкретном случае получилось так, что машина была той же марки и модели, только немного не та комплектация. Но Верховный суд сделал вывод, что это почти одно и то же, потому ставка должна быть повышенная.

Напомним, что сейчас роскошью считаются автомобили дороже 10 миллионов рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были приняты весной. Однако новый перечень автомобилей, которые подпадают под налог на роскошь, пока еще не составлен.