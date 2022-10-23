В одном из районов Коми введен режим повышенной готовности

23 октября в Ижемском районе ввели режим повышенной готовности. Причиной тому стало состояние участка региональной дороги "Ижма-Щельяюр".

На участке, который пришел в негодность, начали застревать не только грузовики, но и автобусы с легковыми автомобилями. В связи с ограничениями, на 23 и 24 октября отменены рейсы автобуса "Ижма – Щельяюр - Усть-Ижма – Щельяюр- Ижма". Также до особого распоряжения прекращен подвоз учащихся Специальной школы-интерната № 9 села Ижма с территории Щельяюра, Краснобора и Кельчиюра.