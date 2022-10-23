"Нужно быть осторожнее": Тамара Глоба рассказала, кому 2023 год готовит проблемы

Известный российский астролог Тамара Глоба представила прогноз для знаков зодиака на 2023 год. Глоба предупредила нескольких представителей зодиакального круга о трудностях и проблемах, которые могут ждать их в скором будущем.

В следующем году Львам предстоит круто изменить свою жизнь: они сменят сферу деятельности и войдут в новый круг общения. В семье Львов могут случиться разлады, что станут причиной развода. Также астролог советует Львам внимательнее следить за своим здоровьем и не откладывать визит к врачу.

Козерог

Козерогам в 2023-м воплотить их планы в жизнь могут помешать недоброжелатели. Потому стоит внимательнее относиться к новым знакомым и оставаться настороже, чтобы вовремя заметить возможную “подставу”. Также Козерогам в следующем году необходимо внимательнее отнестись к своему здоровью, чтобы избежать серьезных проблем.

Рыбы

Рыбам 2023 год также может принести немало хлопот и переживаний. Представителей этого знака зодиака могут настигнуть трудности с финансами, а здоровье может подкачать в самый неподходящий момент. Но при должной настойчивости Рыбы смогут прийти к новому этапу в своей жизни, который будет кардинально отличаться от предыдущего, считает астролог.