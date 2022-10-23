Метель и снегопады: в Коми объявлено штормовое предупреждение

С 06:00 23 октября до 18:00 23 октября местами по республике ожидается: усиление западного и юго-западного ветра 7-12, порывами 15-17 м/с, метель, сильный снег (6-8 мм).
Районы с ветром: Удорский, Сысольский, Усть-Вымский, Троицко-Печорский, Сосногорский, Усть-Цилемский, Печорский, Ухта, Инта, Вуктыл, Усинск.
Районы со снегом: Вуктыл, Усинск, Инта, Печорский, Сосногорский, Ижемский.
- Главное управление МЧС России по Коми рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
- Воздержаться от туристических походов, а также участия в массовых мероприятиях, проходимых на улице.
- Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей. Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Уберите с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.
- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
*** При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112.
В ГУ МЧС России по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.