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Диетолог назвала завтрак, который избавит от сонливости

Диетолог назвала завтрак, который избавит от сонливости

Первый прием пищи за день должен наполнять организм энергией, но если завтракать неправильно, то вместо заряда бодрости человек захочет спать и не сможет работать. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Вызывают приступы дневной сонливости завтраки с большим содержанием добавленного сахара. Лучше отказаться от выпечки, круассанов, белого хлеба с вареньем, каш из пакетиков и сладких хлопьев.

"Человеку кажется, что такой завтрак пробуждает, но пока он доехал до работы — захотел спать, появляется жуткий упадок сил, падает внимание, начинает путаться сознание, снижается работоспособность. Это все быстрые углеводы, которые дают всплеск энергии, быстро провоцируют выброс сахара в кровь", — цитирует издание.

Необходимо заменить быстрые углеводы на медленные, стоит отдать предпочтение цельнозерновым крупам и ржаному хлебу с отрубями. Также завтрак должен содержать достаточное количество белка, который будет замедлять выброс глюкозы в кровь и продлит ощущение бодрости.

"Пить за завтраком можно любой напиток, но делать это не натощак. Если вы съели бутерброд с овощами, сыром или курицей, то тогда в чашку чая или кофе можно добавить кусочек сахара", — рассказала диетолог.

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