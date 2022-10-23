Диетолог назвала завтрак, который избавит от сонливости

Первый прием пищи за день должен наполнять организм энергией, но если завтракать неправильно, то вместо заряда бодрости человек захочет спать и не сможет работать. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Вызывают приступы дневной сонливости завтраки с большим содержанием добавленного сахара. Лучше отказаться от выпечки, круассанов, белого хлеба с вареньем, каш из пакетиков и сладких хлопьев.

"Человеку кажется, что такой завтрак пробуждает, но пока он доехал до работы — захотел спать, появляется жуткий упадок сил, падает внимание, начинает путаться сознание, снижается работоспособность. Это все быстрые углеводы, которые дают всплеск энергии, быстро провоцируют выброс сахара в кровь", — цитирует издание.

Необходимо заменить быстрые углеводы на медленные, стоит отдать предпочтение цельнозерновым крупам и ржаному хлебу с отрубями. Также завтрак должен содержать достаточное количество белка, который будет замедлять выброс глюкозы в кровь и продлит ощущение бодрости.