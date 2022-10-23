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Овнам придется принять ответственность, а Львам — не промахиваться: гороскоп на 23 октября

Овнам придется принять ответственность, а Львам — не промахиваться: гороскоп на 23 октябряshutterstock.com

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