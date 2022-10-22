В Коми наблюдается дефицит работников в автосфере

В автобизнесе Коми сейчас совсем несерьезная конкуренция — в среднем на одно место претендует всего два-три человека. Спрос на мастеров в этой сфере вырос на 7%.
Чаще всего работодателям требуются автослесари, мойщики, механики, сварщики, водители и менеджеры по продажам. Больше всего работников требуется в столице Коми.
Активнее всего работодатели ищут менеджеров по продажам, автослесарей, автомойщиков, автомехаников, водителей и сварщиков. А вот зарплаты не растут, среднее вознаграждение за работу всего на 3% больше прошлогодней и составляет около 62 тысяч рублей.