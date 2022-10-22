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Лариса Карачёва поздравила Коми республиканский агропромышленный техникум со 100-летием

Лариса Карачёва поздравила Коми республиканский агропромышленный техникум со 100-летиемФото rkomi.ru

Коми республиканский агропромышленный техникум имени Николая Оплеснина отметил 100-летний юбилей. С праздником учреждение поздравила заместитель председателя правительства Коми Лариса Карачёва

От имени Владимира Уйбы она вручила руководителю техникума благодарстввенное письмо.

Напомним, в агропромышленном техникуме учится более тысячи человек по 14-ти специальностям и восьми профессиям. Там готовят трактористов, механиков, флористов и ландшафтных дизайнеров, поваров и фермеров. Также на базе техникума работает ветеринарная клиника, а выпускники учреждения работают по всей Коми.

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