Лариса Карачёва поздравила Коми республиканский агропромышленный техникум со 100-летием

Напомним, в агропромышленном техникуме учится более тысячи человек по 14-ти специальностям и восьми профессиям. Там готовят трактористов, механиков, флористов и ландшафтных дизайнеров, поваров и фермеров. Также на базе техникума работает ветеринарная клиника, а выпускники учреждения работают по всей Коми.