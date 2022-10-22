Сыктывкарец сел в тюрьму за кражу велосипеда

Сыктывкарец украл велосипед, сразу же попался и в итоге оказался в тюрьме. Подробности рассказала пресс-служба Сыктывкарского горсуда.

Утащить чужой велик мужчина решил 17 апреля. Он забрал транспорт прямо из подъезда одного из домов в микрорайоне Орбита. Однако подозрительного мужчину заметили прохожие, сообщили в чат дома, а те, в свою очередь, обратились в полицию. В итоге вора задержали всего спустя полчаса вместе с украденным двухколесным транспортом.