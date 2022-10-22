Выяснилось, какой будет погода в Коми с 24 по 28 октября

Синоптики Коми ЦГМС опубликовали на своем сайте прогноз погоды на рабочую неделю с 24 по 28 октября.

Начальник отдела гидрометеопрогнозов Ольга Козак рассказала, что метеорологическая зима в Заполярье припозднилась, несмотря на то, что в начале недели там пройдут сильные снегопады, а температура будет варьироватся от -1С до -6С. Первые 10-градусные морозы в Заполярье, возможно, обрушатся во вторник и среду.