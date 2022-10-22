Руководство УФСИН и прокуратуры Коми провели заседание, посвященное вопросам медицины

20 октября в прокуратуре Республики Коми состоялось заседание коллегии по вопросам организации и оказания медицинской помощи осужденным и лицам, заключенным под стражу, сообщает пресс-служба УФСИН России по Коми. В нем приняли участие руководство надзорного органа и УФСИН России по Республике Коми, в том числе МСЧ-11 ФСИН России.

С докладом перед собравшимися выступил начальник медико-санитарной части № 11 ФСИН России Николай Игнатов. Так, он подробно рассказал об уровне обеспечения лекарственными средствами препаратами, отметив, что препараты, входящие в список жизненно необходимых, имеются в филиалах МСЧ-11 в полной мере. Иные препараты согласно правил внутреннего распорядка исправительных учреждений осужденные имеют возможность приобретать за счет собственных средств.

Отдельно Николай Игнатов остановился на кадровой обеспеченности медицинских частей:

– Имеется потребность в некоторых узких специалистах, таких как нейрохирург, нефролог, челюстно-лицевой хирург. Нехватка этих специалистов компенсируется вывозами осужденных в учреждения Минздрава. Мы привлекли на работу в 2021 году 3 врача, 1 фельдшер и 5 медсестер, а в 2022 - 8 врачей, 3 фельдшера и 10 медсестер.

Начальник медико-санитарной части отметил, что в настоящее время по целевому набору обучается 4 студента, в 2022 году поступило еще 2 человека. На следующий учебный год нами направлена заявка о выделении 4 целевых мест в медицинские ВУЗы. Завершили обучение в ординатуре по направлению МСЧ-11 два врача по специальностям «офтальмология» и «дерматовенерология», которые трудоустроены в наши филиалы. В штат ведомственной больницы введена должность уролога, сейчас проводится активная работа по укомплектованию данной должности.

Были также обсуждены вопросы обеспеченности медицинским оборудованием, полнота оказания лечения по имеющимся заболеваниям. В своих комментариях к этим темам начальник МСЧ-11 привел примеры, когда помощь пенитенциарных врачей спасла жизни осужденных, больных онкологией и застарелыми недугами, с которыми на свободе в медицинские учреждения они не обращались.

Подводя итог заседанию, начальник УФСИН поручил отделам и службам Управления и МСЧ-11 повысить уровень материально-бытового обеспечения медицинских частей и увеличить объемы бюджетных ассигнований для проведения капитальных и текущих ремонтов объектов медицинского обслуживания.