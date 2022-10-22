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В Минсельхозе Коми обсудили законопроект с требованиями к владельцам домашних животных

В Минсельхозе Коми обсудили законопроект с требованиями к владельцам домашних животныхИз архива "Про Город Сыктывкар"

В Минсельхозе Коми обсудили новый законопроект "О дополнительных требованиях к содержанию домашних животных на территории Республики Коми".

В нем перечислены требования, которые владельцы любых домашних животных будут обязаны соблюдать. Такое решение позволит обезопасить животных от насилия и неправильного содержания.

Основные требования:

  • хозяева питомцев должны соблюдать права других лиц и владельцев территории, на которых содержится животное;
  • нельзя содержать питомца в местах общего пользования;
  • если собака живет на даче или в частном доме, ее нужно держать на привязи или в вольере, или за забором, который невозможно обойти, чтобы обезопасить окружающих. На входе должна быть табличка, в которой сказано о наличие во дворе собаки;

Условия содержания:

  • кормить и поить не реже раза в сутки, если состояние или порода животного не требует иного расписания. Еда и вода должна быть качественной;
  • фекалии животных нужно убирать сразу и в любом месте;
  • собак, которые содержатся в помещениях, нужно выгуливать не реже раза в сутки, если на это нет врачебных противопоказаний;
  • в случае проблем со здоровьем животное должно получить ветеринарную помощь;
  • животное нужно будет регистрировать с трехмесячного возраста и переучитывать при смене владельца. Это можно будет делать бесплатно в государственном ветеринарном учреждении Коми бесплатно;
  • в случае смерти или потери животного его владелец обязан в течение десяти дней сообщить об этом в государственное ветеринарное учреждение Коми;
  • для регистрации животное должно быть маркировано (татуировкой, респондером и транспондером, маркерами на постоянно носимых ошейниках), это придется делать за свой счет;
  • в общественном транспорте животное должно быть в специальной переноске или же в наморднике и на коротком поводке. Кошек можно перевозить только в переносках;
  • натравливание на третьих лиц или животных запрещено за исключением необходимой самообороны и кинологической тренировки;
  • владельцы домашних животных обязаны препятствовать нежелательному размножению питомцев.

Запрещено:

  • оставлять питомца без воды и еды больше чем на сутки и содержать в плохих условиях;
  • проводить на животных эксперименты или передавать их для этого в лаборатории;
  • оставлять животных на улице в попытке избавиться от них.

Требования к выгулу собак:

  • выгуливать собаку можно только в поводке и наморднике, если это происходит на территории населенного пункта;
  • без намордника можно выгуливать щенков до трех месяцев, собак ростом в холке до 30 см и собак-поводырей.

Все требования можно посмотреть в открытом доступе в на портале общестенных обсуждений нормативно-правовых актов.

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