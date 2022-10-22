В Минсельхозе Коми обсудили законопроект с требованиями к владельцам домашних животных

В Минсельхозе Коми обсудили новый законопроект "О дополнительных требованиях к содержанию домашних животных на территории Республики Коми".

В нем перечислены требования, которые владельцы любых домашних животных будут обязаны соблюдать. Такое решение позволит обезопасить животных от насилия и неправильного содержания.