В Минсельхозе Коми обсудили законопроект с требованиями к владельцам домашних животных

В Минсельхозе Коми обсудили новый законопроект "О дополнительных требованиях к содержанию домашних животных на территории Республики Коми".
В нем перечислены требования, которые владельцы любых домашних животных будут обязаны соблюдать. Такое решение позволит обезопасить животных от насилия и неправильного содержания.
Основные требования:
- хозяева питомцев должны соблюдать права других лиц и владельцев территории, на которых содержится животное;
- нельзя содержать питомца в местах общего пользования;
- если собака живет на даче или в частном доме, ее нужно держать на привязи или в вольере, или за забором, который невозможно обойти, чтобы обезопасить окружающих. На входе должна быть табличка, в которой сказано о наличие во дворе собаки;
Условия содержания:
- кормить и поить не реже раза в сутки, если состояние или порода животного не требует иного расписания. Еда и вода должна быть качественной;
- фекалии животных нужно убирать сразу и в любом месте;
- собак, которые содержатся в помещениях, нужно выгуливать не реже раза в сутки, если на это нет врачебных противопоказаний;
- в случае проблем со здоровьем животное должно получить ветеринарную помощь;
- животное нужно будет регистрировать с трехмесячного возраста и переучитывать при смене владельца. Это можно будет делать бесплатно в государственном ветеринарном учреждении Коми бесплатно;
- в случае смерти или потери животного его владелец обязан в течение десяти дней сообщить об этом в государственное ветеринарное учреждение Коми;
- для регистрации животное должно быть маркировано (татуировкой, респондером и транспондером, маркерами на постоянно носимых ошейниках), это придется делать за свой счет;
- в общественном транспорте животное должно быть в специальной переноске или же в наморднике и на коротком поводке. Кошек можно перевозить только в переносках;
- натравливание на третьих лиц или животных запрещено за исключением необходимой самообороны и кинологической тренировки;
- владельцы домашних животных обязаны препятствовать нежелательному размножению питомцев.
Запрещено:
- оставлять питомца без воды и еды больше чем на сутки и содержать в плохих условиях;
- проводить на животных эксперименты или передавать их для этого в лаборатории;
- оставлять животных на улице в попытке избавиться от них.
Требования к выгулу собак:
- выгуливать собаку можно только в поводке и наморднике, если это происходит на территории населенного пункта;
- без намордника можно выгуливать щенков до трех месяцев, собак ростом в холке до 30 см и собак-поводырей.
Все требования можно посмотреть в открытом доступе в на портале общестенных обсуждений нормативно-правовых актов.